Страны БРИКС приняли декларацию о сотрудничестве в сфере образования

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ПРЕТОРИЯ , 11 июля. / ТАСС /. Министры и заместители министров высшего образования и науки стран БРИКС ЮАР ) по итогам встречи 10 июля в Кейптауне приняли декларацию об укреплении сотрудничества в сфере образования. Об этом в среду сообщили ТАСС в посольстве РФ в ЮАР.

Главной темой встречи, ставшей уже шестой по счету, проведенной в таком формате, было заявлено «углубление партнерства между странами БРИКС в области образования и обмена знаниями».

Со стороны ЮАР на ней присутствовала министр высшего образования Наледи Пандор, Россию представлял заместитель министра образования и науки Павел Зенькович . «Итогом встречи стало единогласное принятие Кейптаунской декларации о сотрудничестве в области образования и профессиональной подготовки, акцентирующей внимание на необходимости кооперации и обмена опытом в условиях приближающейся четвертой промышленной революции», — сообщил первый секретарь российского посольства Дмитрий Шипилов

Как указано в документе, страны пятерки обязуются содействовать выполнению четвертой из 17 цели устойчивого развития ООН по обеспечению к 2030 году всеохватного и справедливого качественного образования, укреплять сотрудничество по различным направлениям в области профессионального образования и технической подготовки, а также поддерживать работу университетской сети БРИКС, учрежденной согласно подписанному в 2015 году в Москве меморандуму о взаимопонимании.

В декларацию был включен пункт о создании рабочей группы по взаимному признанию дипломов и научных квалификаций. Участники встречи также заявили о поощрении работы международных тематических групп университетской сети по гармонизации образовательных стандартов согласно их компетенции.

По словам министра высшего образования ЮАР, декларация создает условия для обмена передовым опытом стран БРИКС и повышения эффективности работы их образовательных систем. «Это документ, нацеленный на конкретные действия, и мы выделили индивидуальные зоны ответственности в процессе реализации различных его аспектов», — цитирует Пандор газета Cape Times.