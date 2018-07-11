Госдума отклонила проект о зачислении отслуживших в армии в вузы без экзаменов

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Госдума отклонила в среду в первом чтении законопроект, предлагающий предоставить отслужившим в армии абитуриентам с положительной характеристикой с места службы право поступать в вузы без вступительных экзаменов. Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатом Госдумы от ЛДПР Александром Шериным в марте 2016 года.

Законопроектом предлагалось дать такое право лицам, уволенным с военной службы по истечении срока военной службы по призыву или по истечении срока контракта, имеющим «соответствующее образование и характеристику-рекомендацию», выданную воинской частью. «Если лицо не имеет степени бакалавра, то оно может претендовать на зачисление для обучения по программам бакалавриата. Если диплом бакалавра получен до службы в армии, то характеристика-рекомендация должна давать возможность зачисления для получения степени магистра без прохождения вступительного испытания», — отмечалось в пояснительной записке. Подобные изменения предлагалось внести в федеральный закон «Об образовании».

Также автор инициативы предлагал установить для таких абитуриентов специальные квоты, предусмотрев, что количество бюджетных мест по квотам не может быть менее 90% от числа призывников предшествующего года в данном субъекте РФ

Как отмечается в отрицательном заключении профильного комитета Госдумы по образованию и науке, законопроект нарушает конституционный принцип, предусматривающий получение высшего образования на конкурсной основе, так как предлагает прием в вузы для отдельных категорий граждан без вступительных испытаний, не определяя при этом уровень подготовки к освоению образовательных программ высшего образования.

Комитет также отмечал, что это может привести к массовым отчислениям таких абитуриентов уже в первый год их обучения из-за невозможности успешного освоения учебных программ. Кроме того, обращалось внимание на коррупциогенные риски при выдаче характеристик-рекомендаций и на тот факт, что введение таких крупных специальных квот «приведет к нарушению прав других категорий поступающих, так как потребует установления более трети всех контрольных цифр приема… в качестве квоты целевого приема для рассматриваемой категории абитуриентов».

Отрицательный отзыв на инициативу давал и кабмин, отмечавший, что установление дополнительной квоты приведет к сокращению количества конкурсных мест, финансируемых за счет бюджета, что «ограничит конституционное право лиц, поступающих вне квоты, на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе». Кроме того, в правительстве напоминали о действующем праве отслуживших в армии бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов.