Дипломы вручили иностранным студентам МАИ

В расположенном на Соколе Московском авиационном институте состоялось торжественное вручение дипломов иностранным студентам, выпускникам программ бакалавриата и магистратуры.

«В этом году 137 студентов из 25 стран мира успешно завершили своё обучение в МАИ. 90 человек прибыло из 17 стран дальнего зарубежья и 40 студентов — из восьми стран СНГ. Ребята обучались на программах бакалавриата и магистратуры, как на русском, так и на английском языках; 23 студента закончили вуз с почётным красным дипломом», — говорится в материале на официальном сайте университета.