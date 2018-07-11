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Дипломы вручили иностранным студентам МАИ
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Дипломы вручили иностранным студентам МАИ 

Управа района Сокол города Москвы 11 июля 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В расположенном на Соколе Московском авиационном институте состоялось торжественное вручение дипломов иностранным студентам, выпускникам программ бакалавриата и магистратуры.
«В этом году 137 студентов из 25 стран мира успешно завершили своё обучение в МАИ. 90 человек прибыло из 17 стран дальнего зарубежья и 40 студентов — из восьми стран СНГ. Ребята обучались на программах бакалавриата и магистратуры, как на русском, так и на английском языках; 23 студента закончили вуз с почётным красным дипломом», — говорится в материале на официальном сайте университета.
Церемонию вручения дипломов посетили представители посольств Малайзии, Китая, Казахстана, Индии, Белоруссии, Южной Кореи, Узбекистана и Вьетнама, которые поздравили выпускников тёплыми словами и пожелали им дальнейших успехов в карьере и жизни. (ео)
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