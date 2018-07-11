Абитуриентов магистратуры МАИ приглашают на встречу в IT-центре на Ленинградском шоссе

В корпусе Московского авиационного института на Ленинградском шоссе руководитель магистерской программы «Кибербезопасность инфокоммуникаций» ответит на вопросы абитуриентов. Встреча состоится 11 июля. В пресс-службе вуза уточнили, что будущие студенты могут обратиться с вопросами о поступлении на программу, обучению, практике, партнерских программах стажировок. Начало в 17.00. Адрес: Ленинградское шоссе, 5А (IT-центр, 24 корпус «Б», 330 аудитория). Регистрация по ссылке: https://it-mai.timepad.ru/event/757885/. Гостям, не имеющим пропуск в вуз, следует предварительно обратиться к Екатерине Виноградовой : itcentrmai@gmail.com. (ео)