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Создание образовательного центра в Воронежской области обойдётся в 1 млрд рублей
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Создание образовательного центра в Воронежской области обойдётся в 1 млрд рублей 

Вести Воронеж 11 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
Работы завершат к 2020 году. Второй и окончательный этап создания образовательного центра в Боброве обойдётся в 323,48 млн рублей. Торги на право выполнения работ районная администрация объявила во вторник, 10 июля, следует из материала сайта госзакупок. Таким образом, полная стоимость образовательного центра, который появится на улице Полевая, 2а, составит почти 1 млрд рублей. Подрядчик второго этапа должен будет построить средне-профессиональное училище с учебными мастерскими и общежитие для обучающихся, пояснили «Вести-Воронеж» в районной администрации. В рамках первого этапа уже началось строительство общеобразовательной школы на 988 мест. Стоимость объекта — 663 млн рублей. По условиям первого контракта, работы должны завершиться до 15 декабря 2018 года. А вот строительство двухэтажных зданий училища и общежития планируют закончить к июню 2020 года. Деньги на работы в рамках второго этапа выделят из областного и местного бюджетов. Первый этап создания образовательного центра стартовал в конце 2017 года. В рамках этапа построят трёхэтажное здание общеобразовательной школы. В учреждении будет 38 класс-комплектов: с 1 по 4 классы — 312 учеников, 12 классов (3 параллели), с 5 по 9 классы — 520 учеников, 20 классов (4 параллели), с 10 по 11 классы — 156 учеников, 6 классов (три параллели). Контракт подразумевает не только возведение здания школы, но и строительство спортплощадки и тротуаров, а также обустройство территории учебного заведения — ее озеленение и освещение. Дарья Крымова
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