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Жители Бирюлева Западного хотят открыть занятия по медицине для старшеклассников
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Жители Бирюлева Западного хотят открыть занятия по медицине для старшеклассников 

Управа района Бирюлево Западное 11 июля 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Новое голосование «Детские технопарки: чем заняться юным москвичам?» стартовало на портале активный гражданин во вторник, 10 июля.
В голосовании приняли участие и жители Южного округа, ведь в нем находится технопарк «Мосгормаш», который готовит школьников к экзаменам по техническим и естественно-научным дисциплинам. Бирюлевцам предстояло выбрать направления подготовки, которые появятся в детских технопарках. Вариантами ответа были: электроэнергетика, фармацевтика, пищевое производство, архитектура и дизайн, авиация, химия и медицина. Также были варианты для тех, кто затрудяется ответить или считает, что подобные вопросы должны читать специалисты.
В итоге, большинство жителей Бирюлева Западного решили, что медицина — самое перспективное направление. За него проголосовали 23% респондентов. На втором месте архитектура и дизайн — 13, 2% бирюлевцев хотели бы, чтоб их детей готовили в ВУЗы по этому направлению. С небольшим отрывом на третьем месте авиация с 13% голосов.
Занятия в «Мосгормаше» проводят высококвалифицированные специалисты. Ребят обучают профильным дисциплинам, которые не проходят в школе. Выпускники детских технопарков имеют возможность поступить в престижные ВУЗы и, впоследствии, заключить договоры с успешными компаниями.
Записаться на занятия в технопарке «Мосгормаш» можно на сайте IMoscow в разделе «Инфраструктура» — «Детские технопарки».
Фото из группы «Мосгормаша»
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