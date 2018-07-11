На территории храма Сергия Радонежского в Рязанском состоится благотворительная ярмарка

Благотворительная ярмарка «Я иду в школу» по сбору денежных средств на закупку школьных и канцелярских товаров состоится на территории храма Сергия Радонежского в Рязанском 29 июля. Об этом рассказал представитель храма.

— Цель благотворительной ярмарки — приобрести и собрать школьные вещи и канцелярские товары для детей из многодетных и малоимущих семей из числа прихожан нашего храма, идущих в школу. На благотворительной ярмарке будут продаваться поделки детей и их родителей, учителей воскресной школы «Радовесть», работы ребят из молодежного объединения нашего храма. Также будут собираться необходимые школьные вещи и канцелярские товары, — пояснил представитель храма.

Время проведения ярмарки — с 8.00 до 13.00.

Напомним, что храм расположен по адресу улица Окская, 17. (мю)