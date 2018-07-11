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На территории храма Сергия Радонежского в Рязанском состоится благотворительная ярмарка
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На территории храма Сергия Радонежского в Рязанском состоится благотворительная ярмарка 

Управа Рязанского района 11 июля 2018
Благотворительная ярмарка «Я иду в школу» по сбору денежных средств на закупку школьных и канцелярских товаров состоится на территории храма Сергия Радонежского в Рязанском 29 июля. Об этом рассказал представитель храма.
— Цель благотворительной ярмарки — приобрести и собрать школьные вещи и канцелярские товары для детей из многодетных и малоимущих семей из числа прихожан нашего храма, идущих в школу. На благотворительной ярмарке будут продаваться поделки детей и их родителей, учителей воскресной школы «Радовесть», работы ребят из молодежного объединения нашего храма. Также будут собираться необходимые школьные вещи и канцелярские товары, — пояснил представитель храма.
Время проведения ярмарки — с 8.00 до 13.00.
Напомним, что храм расположен по адресу улица Окская, 17. (мю)
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