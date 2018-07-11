Мастер-класс для дошкольников провели в Вороновском

Фото: страница педагога дошкольной площадки «Родничок в социальных сетях

Преподаватели образовательной площадки „Родничок“, действующей на базе комплекса „Школа №2073“, провели творческий мастер-класс. Об этом стало известно 9 июля.

Как сообщила на своей странице в социальных сетях педагог дошкольного образования комплекса „Школа №2073“ Ирина Гусева, занятие провели для воспитанников старшей и подготовительной группы. Ребята создали поделку „Цветочная полянка“ из пластилина. Воспитанники вылепили различные узоры.

Напомним, что на площадке дополнительного образования „Родничок“ продолжат работу кружки „Волшебная кисточка“, „Веселые ребята“ и „Пластилиновое чудо“.