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На одно место в КФУ претендуют по 50 человек
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На одно место в КФУ претендуют по 50 человек 

Казанский Портал 11 июля 2018
В КФУ подано уже 27 641 заявление на бюджет и около 13 500 — на контракт. При этом вуз планируют принять только 5 392 бюджетника и 7 380 контрактников.
«Отдельно хотел бы отметить институт управления, экономики и финансов КФУ. Там сложилась уникальная ситуация: подано 226 оригиналов на бюджет, при этом 290 — на контракт. Ребята с более низкими баллами предпочитают сразу подавать документы на контракт и не испытывать судьбу», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров.
Самыми популярными среди абитуриентов вуза оказались «зарубежное регионоведение» (52 человека на место) и «лингвистика» (40 человек на место). Сумасшедшая борьба и за «нефтегазовое дело» — 30 человек на место, сообщает пресс-служба КФУ.
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