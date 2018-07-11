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Стипендия ростовских студентов вырастет на 4%
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Стипендия ростовских студентов вырастет на 4% 

Деловое сообщество 11 июля 2018
На данный момент стипендию получают 37 тысяч. учащихся колледжей, техникумов и училищ, из которых 26,9 — академическую и 10,3 — социальную. Норматив, предназначенный для формирования стипендиального фонда, увеличат на 4%. Таким образом, с 1 сентября студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, будут получать 616 рублей, а по программе социальной стипендии — 925 рубля.
Средства на реализацию проекта уже предусмотрены в областном бюджете, на выплату в 2018 году будет направлено более 400 млн
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