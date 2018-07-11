Ещё
Московские школьники оказались на 5 месте в мире по уровню знаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские школьники оказались на 5 месте в мире по уровню знаний 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Столичные школьники заняли пятое место по уровню знаний среди мировых мегаполисов. Рейтинг был составлен специалистами одной из крупнейших интернациональных консталтинговых компаний «Bain & Company», передаёт "РИА Новости".
Всего в конкурсе приняли участие двадцать крупнейших городов со всего мира. Кроме того, среди лидеров по этому критерию оказались Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио.
Сотрудники «Bain & Company» изучали сферу образования в Москве в течение семи лет. В основу анализа легли подсчёты по трём базовым показателям: это знания учеников, их достижения в дополнительном образовании и качество информационной инфраструктуры.
Стоит добавить, что по среднему уровню математической грамотности московские школьники оказались на шестом месте.
Заглавное фото: Fotolia / Kzenon
Аист на крыше: последние новости
Парламент закажет научное исследование из-за агрессии в школах Московский выпускник сдал 4 ЕГЭ на максимум баллов В школах Великобритании мальчиков и девочек одели в одинаковую форму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками255
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала39
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение