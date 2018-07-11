Московские школьники оказались на 5 месте в мире по уровню знаний 

Столичные школьники заняли пятое место по уровню знаний среди мировых мегаполисов. Рейтинг был составлен специалистами одной из крупнейших интернациональных консталтинговых компаний «Bain & Company», передаёт "РИА Новости".
Всего в конкурсе приняли участие двадцать крупнейших городов со всего мира. Кроме того, среди лидеров по этому критерию оказались Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио.
Сотрудники «Bain & Company» изучали сферу образования в Москве в течение семи лет. В основу анализа легли подсчёты по трём базовым показателям: это знания учеников, их достижения в дополнительном образовании и качество информационной инфраструктуры.
Стоит добавить, что по среднему уровню математической грамотности московские школьники оказались на шестом месте.
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