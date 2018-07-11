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В школах Великобритании мальчиков и девочек одели в одинаковую форму
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В школах Великобритании мальчиков и девочек одели в одинаковую форму 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Как передаёт «РИА Новости», сорок образовательных учреждений королевства запретили своим ученицам носить юбки: меры были введены в рамках борьбы за равноправие и права сексуальных меньшинств.
Первым таким заведением стала школа Льюиса из Восточного Сассекса — все школьники оттуда начиная с осени прошедшего года стали носить исключительно брюки.
По мнению руководства прогрессивных школ, одинаковая форма должна помочь избавиться от неравноправия среди учащихся разных полов и снизить градус напряжения между современными школьниками.
Именно поэтому, считают педагоги, форма должна быть одинаковой и совершенно нейтральной.
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Фото: РИА Новости / Антон Уницын
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