В школах Великобритании мальчиков и девочек одели в одинаковую форму

Как передаёт «РИА Новости», сорок образовательных учреждений королевства запретили своим ученицам носить юбки: меры были введены в рамках борьбы за равноправие и права сексуальных меньшинств.

Первым таким заведением стала школа Льюиса из Восточного Сассекса — все школьники оттуда начиная с осени прошедшего года стали носить исключительно брюки.

По мнению руководства прогрессивных школ, одинаковая форма должна помочь избавиться от неравноправия среди учащихся разных полов и снизить градус напряжения между современными школьниками.

Именно поэтому, считают педагоги, форма должна быть одинаковой и совершенно нейтральной.

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