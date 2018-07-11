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Парламент закажет научное исследование из-за агрессии в школах
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Парламент закажет научное исследование из-за агрессии в школах 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Российский парламент заказал научное исследование по правилам безопасности для детей.
Как сообщает «РИА Новости», максимальная цена контракта, опубликованного аппаратом Госдумы, составила 4 миллиона рублей. Подрядчик станет известен в начале августа.
Исполнитель должен будет провести исследование о действующих нормах и возможных мерах совершенствования российских законов в области детской безопасности.
По мнению властей, правила обеспечения безопасности несовершеннолетних при организации учебного процесса и отдыха нуждаются в совершенствовании.
Эта необходимость продиктована участившимися чрезвычайными ситуациями с участием детей — от несчастных случаев до нападений.
Кроме того, в ходе научной работы подрядчик должен будет изучить возможность внедрения в российских школах должности свободного классного руководителя, задачей которого будет разгрузка основных учителей-предметников.
Читайте нашу статью о причинах агрессивного поведения детей и подростков: Что заставило подростков устроить резню в пермской школе?
Фото: РИА Новости / Антон Уницын
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