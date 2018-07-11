Парламент закажет научное исследование из-за агрессии в школах

Российский парламент заказал научное исследование по правилам безопасности для детей.

Как сообщает «РИА Новости», максимальная цена контракта, опубликованного аппаратом Госдумы , составила 4 миллиона рублей. Подрядчик станет известен в начале августа.

Исполнитель должен будет провести исследование о действующих нормах и возможных мерах совершенствования российских законов в области детской безопасности.

По мнению властей, правила обеспечения безопасности несовершеннолетних при организации учебного процесса и отдыха нуждаются в совершенствовании.

Эта необходимость продиктована участившимися чрезвычайными ситуациями с участием детей — от несчастных случаев до нападений.

Кроме того, в ходе научной работы подрядчик должен будет изучить возможность внедрения в российских школах должности свободного классного руководителя, задачей которого будет разгрузка основных учителей-предметников.

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