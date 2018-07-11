ВолГУ снова подготовит специалистов для Следственного комитета России

Ректор ВолГУ Василий Тараканов и председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписали договор о целевом обучении в университете специалистов для Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба вуза, университет будет готовить специалистов по направлению подготовки «Юриспруденция». Целевое обучение для Следственного комитета ВолГУ проводит уже не первый год.