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ВолГУ снова подготовит специалистов для Следственного комитета России
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ВолГУ снова подготовит специалистов для Следственного комитета России 

АиФ Волгоград 11 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
Ректор ВолГУ Василий Тараканов и председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписали договор о целевом обучении в университете специалистов для Следственного комитета Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба вуза, университет будет готовить специалистов по направлению подготовки «Юриспруденция». Целевое обучение для Следственного комитета ВолГУ проводит уже не первый год.
Добавим, что ВолГУ также готовит по целевым наборам специалистов для Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, предприятий «Метеор» и «Ахтуба», регионального отделения ПФР, облкомитета молодежной политики и других организаций. В рамках федеральной программы «Новые кадры для ОПК» вуз обучает инженеров для оборонно-промышленного комплекса страны.
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