Размер стипендий в колледжах, техникумах и училищах увеличен на Дону

По информации минобразования региона, норматив, предназначенный для формирования стипендиального фонда областных учреждений профессионального образования, увеличен на 4%.

С 1 сентября размер академической стипендии для студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, составит 616 рублей.

Норматив базовой государственной социальной стипендии увеличат до 924 рублей.

Всего в 2018 году на выплату стипендий в регионе планируется направить более 305 млн рублей.