Размер стипендий в колледжах, техникумах и училищах увеличен на Дону 

По информации минобразования региона, норматив, предназначенный для формирования стипендиального фонда областных учреждений профессионального образования, увеличен на 4%.
С 1 сентября размер академической стипендии для студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, составит 616 рублей.
Норматив базовой государственной социальной стипендии увеличат до 924 рублей.
Всего в 2018 году на выплату стипендий в регионе планируется направить более 305 млн рублей.
По данным областных властей, на Дону стипендии получают свыше 37 тыс. учащихся колледжей, техникумов и училищ.