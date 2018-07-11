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Размер стипендий в колледжах, техникумах и училищах увеличен на Дону
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Размер стипендий в колледжах, техникумах и училищах увеличен на Дону 

АиФ Ростов 11 июля 2018
Фото: АиФ Ростов
По информации минобразования региона, норматив, предназначенный для формирования стипендиального фонда областных учреждений профессионального образования, увеличен на 4%.
С 1 сентября размер академической стипендии для студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, составит 616 рублей.
Норматив базовой государственной социальной стипендии увеличат до 924 рублей.
Всего в 2018 году на выплату стипендий в регионе планируется направить более 305 млн рублей.
По данным областных властей, на Дону стипендии получают свыше 37 тыс. учащихся колледжей, техникумов и училищ.
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