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египетские студенты посетили музей Дружбы
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египетские студенты посетили музей Дружбы 

Mirmol.ru 11 июля 2018
Фото: Mirmol.ru
египетские студенты посетили музей ДружбыСтуденты из Египта посетили махачкалинский музей Дружбы народов России.
Вчера, 10 июля, для гостей из египетского Асьютского университета провели экскурсию по Дому Дружбы при министерстве по национальной политике РД. Вместе со студентами на экскурсии присутствовал замминистра по национальной политике Дагестана Арсен Махмудов и начальник управления международных, межрегиональных связей и работы с институтами гражданского общества Миннаца РД Газимагомед Гаджиев.
Руководитель Дома дружбы Георгий Гарунов поделился с молодыми людьми историей, традициями и культурой народов республики.
Наличие переводчика помогло представителям разных языковых культур коммуницировать.
Делегация студентов из Египта будет пребывать в республике 16 дней, с конца июня до середины июля.
«Цель визита иностранных студентов, — сообщает пресс-служба Миннаца, —
участие в работе Международного слета студенческой молодежи «Сближение культур» и Российско-Египетской студенческой встречи «Русский — язык поэзии»».
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