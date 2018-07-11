В новой Москве появится образовательный центр с амфитеатром‑трансформером

Девелоперская компания «А101» совместно с финской компанией Martela разработала концепцию образовательного центра площадью 10,8 тысячи квадратных метров, который будет построен в рамках ЖК «Белые ночи» в Западном Бутове, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы

В состав комплекса войдут детский сад для 150 малышей и школа на 550 учеников. Предполагается, что общий объем инвестиций в проект превысит 700 миллионов рублей, а строительство планируется начать уже осенью 2018 года.

«Одной из ключевых особенностей учебного процесса в этой школе станет участие потенциальных работодателей. В частности, здесь появятся профессиональные мастерские и лаборатории, позволяющие создавать реальные исследовательские или бизнес-проекты. Предполагается, что уровень их оснащения позволит приглашать на уроки и практические занятия действующих специалистов компаний различного профиля», — сказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

Само здание образовательного центра спроектировано так, чтобы инфраструктура школы и детского сада были разведены, но в отдельных помещениях воспитанники старшей и младшей школы могли пересекаться — например, в столовой атриуме или многофункциональном амфитеатре. По мнению педагогов-психологов, контакт со старшими детьми способствует развитию дошколят и первоклассников.

Амфитеатр-трансформер вместимостью 350 человек — одна из главных особенностей здания. Он может превращаться в лекторий, танцевальный зал, театральную площадку или основное место сбора школьников. Кроме него, функцию общественных пространств, которые могут использоваться для индивидуальной и групповой работы, могут выполнять открытые рекреации, научный естественно-научный блок в младшей школе, экспериментариум и медиатека.

При этом библиотеки как отдельного помещения, в школе нет: книги рассредоточены по коридорам и рекреациям так, чтобы они всегда были в свободном доступе для всех желающих. Спортивный зал планируется оборудовать профессиональным скалодромом.

По мнению Жидкина, еще одной важной особенностью будущего образовательного центра станет активное использование энергосберегающих технологий: сенсорные краны позволяют экономить воду, датчики присутствия активируют освещение, когда в помещении есть люди.

«Кроме того, здесь появятся питьевые фонтаны вместо традиционных кулеров и пластиковых стаканчиков, раздельный сбор мусора, а также специальные контейнеры для использованных батареек», — уточнил Жидкин.