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Таланты школьников из Сокола отмечают на творческих конкурсах
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Таланты школьников из Сокола отмечают на творческих конкурсах 

Управа района Сокол города Москвы 11 июля 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Как сообщили в администрации школы № 1252 на Соколе, несмотря на летние каникулы, ее воспитанники продолжают добиваться успехов в различных конкурсах и соревнованиях. Так, одна из учениц шестого класса заняла первое место на конкурсе детского рисунка Департамента государственного протокола МИД России.
— Помимо этого достижения, в копилке школьницы победа на конкурсе проектов «Лингва» на испанском языке (номинация «Лучший творческий проект»), — заявил представитель школы.
Также талантливая ученица отличилась на Олимпиаде по изобразительному искусству и Московской филологической олимпиаде. (ео)
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