Таланты школьников из Сокола отмечают на творческих конкурсах

Как сообщили в администрации школы № 1252 на Соколе, несмотря на летние каникулы, ее воспитанники продолжают добиваться успехов в различных конкурсах и соревнованиях. Так, одна из учениц шестого класса заняла первое место на конкурсе детского рисунка Департамента государственного протокола МИД России

— Помимо этого достижения, в копилке школьницы победа на конкурсе проектов «Лингва» на испанском языке (номинация «Лучший творческий проект»), — заявил представитель школы.

Также талантливая ученица отличилась на Олимпиаде по изобразительному искусству и Московской филологической олимпиаде. (ео)