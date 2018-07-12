В Казанском кремле прокомментировали высказывание медиамагната о языках

«Лично я пост видела. Не уверена, что его видел президент, у него плотный график: с 8.00 начались рабочие встречи, а начал рабочий день в 6.00, закончит, скорее всего, ближе к 20.00. У него совершенно нет времени изучать чьи-то там посты в интернете. Если интересно лично мое мнение, я проработала в новостях лет десять, я прекрасно понимаю, что такое информационный голод, когда нужны темы, когда нужны хайповые инфоповоды, — сказала Лилия Галимова.