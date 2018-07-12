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В Казанском кремле прокомментировали высказывание медиамагната о языках
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В Казанском кремле прокомментировали высказывание медиамагната о языках 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
Представитель Казанского кремля Лилия Галимова прокомментировала высказывание владельца LifeNews Арама Габрелянова об изучении национальных языков.
«Лично я пост видела. Не уверена, что его видел президент, у него плотный график: с 8.00 начались рабочие встречи, а начал рабочий день в 6.00, закончит, скорее всего, ближе к 20.00. У него совершенно нет времени изучать чьи-то там посты в интернете. Если интересно лично мое мнение, я проработала в новостях лет десять, я прекрасно понимаю, что такое информационный голод, когда нужны темы, когда нужны хайповые инфоповоды, — сказала Лилия Галимова.
Напомним, ранее Габрелянов раскритиковал идею сохранить изучение татарского языка. Он призвал забыть слово «россиянин», отметив, что все жители России — русские, вне зависимости от национальности. Это сообщение он опубликовал в Фейсбуке.
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