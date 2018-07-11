Слет учителей аварского языка состоится в районе Дагестана в эти выходные

Слет учителей аварского языка состоится в районе Дагестана в эти выходныеВ выходные этой недели в Ботлихском районе Дагестана пройдет Второй республиканский слет учителей аварского языка, сообщила председатель ассоциации учителей аварского языка Баху Мухидинова на встрече с врио министра по национальной политике РД Татьяной Гамалей.

Данное мероприятие проводилось и в прошлом году в Верхнем Гунибе, в этом году мероприятие будет организовано в Ботлихском районе в связи с победой ботлихских учителей в прошлогоднем слете.

«На собрании учителей народного языка планируется проведение конкурсов, викторины, круглого стола, спортивных игр и т.д.», — поделилась Мухидинова.