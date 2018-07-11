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Слет учителей аварского языка состоится в районе Дагестана в эти выходные
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Слет учителей аварского языка состоится в районе Дагестана в эти выходные 

Mirmol.ru 11 июля 2018
Фото: Mirmol.ru
Слет учителей аварского языка состоится в районе Дагестана в эти выходныеВ выходные этой недели в Ботлихском районе Дагестана пройдет Второй республиканский слет учителей аварского языка, сообщила председатель ассоциации учителей аварского языка Баху Мухидинова на встрече с врио министра по национальной политике РД Татьяной Гамалей.
Данное мероприятие проводилось и в прошлом году в Верхнем Гунибе, в этом году мероприятие будет организовано в Ботлихском районе в связи с победой ботлихских учителей в прошлогоднем слете.
«На собрании учителей народного языка планируется проведение конкурсов, викторины, круглого стола, спортивных игр и т.д.», — поделилась Мухидинова.
Данное мероприятие пройдет при содействии Минобрнауки республики, Региональной национально-культурной автономии аварцев региона, Дагестанского научно-исследовательского института имени Алибека Тахо-Годи и администрации Ботлихского района.
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