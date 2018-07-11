Курганец Андрей Поталицын выиграл 900 тысяч рублей на спасательный отряд для КГУ 

Студентов планируют привлекать к работе с МЧС России и Российским союзом спасателей
В Курганском государственном университете появится спасательный отряд из студентов. Их научат теории и практике спасательных работ: как обращаться с гидравлическими аварийно-спасательными инструментами, научат нырять с аквалангом, тушить пожары и работать бензопилой.
Проект «Комплексная образовательная программа „Спасатель Зауралья — сын России!“ стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов, сообщает пресс-служба КГУ. Его автор — зампредседателя Курганского регионального отделения „Российский союз спасателей“ Андрей Поталицын отметил, что проект запустят в сентябре.