Курганец Андрей Поталицын выиграл 900 тысяч рублей на спасательный отряд для КГУ

Студентов планируют привлекать к работе с МЧС России и Российским союзом спасателей

В Курганском государственном университете появится спасательный отряд из студентов. Их научат теории и практике спасательных работ: как обращаться с гидравлическими аварийно-спасательными инструментами, научат нырять с аквалангом, тушить пожары и работать бензопилой.