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Курганец Андрей Поталицын выиграл 900 тысяч рублей на спасательный отряд для КГУ
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Курганец Андрей Поталицын выиграл 900 тысяч рублей на спасательный отряд для КГУ 

45.ru 11 июля 2018
Фото: 45.ru
Студентов планируют привлекать к работе с МЧС России и Российским союзом спасателей
В Курганском государственном университете появится спасательный отряд из студентов. Их научат теории и практике спасательных работ: как обращаться с гидравлическими аварийно-спасательными инструментами, научат нырять с аквалангом, тушить пожары и работать бензопилой.
Проект «Комплексная образовательная программа „Спасатель Зауралья — сын России!“ стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов, сообщает пресс-служба КГУ. Его автор — зампредседателя Курганского регионального отделения „Российский союз спасателей“ Андрей Поталицын отметил, что проект запустят в сентябре.
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