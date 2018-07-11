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Школа №1557 приглашает присоединиться к кадетскому движению
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Школа №1557 приглашает присоединиться к кадетскому движению 

Префектура Зеленоградского административного округа 11 июля 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Школа №1557 имени П. Л. Капицы Зеленограда объявляет дополнительный набор в 7 и 10-е кадетские классы образовательной организации.
Учебное заведение приглашает присоединиться к кадетскому движению и получить достойное образование. Десятые кадетские классы школы №1557 имеют также инженерную и медицинскую специализацию.
Кадетский класс — это:
— возможность сдачи предпрофессионального экзамена по кадетскому компоненту и выбранному профилю, результаты которого будут учтены при поступлении в вуз;
— качественное образование и программы специальной подготовки, включающие спортивную подготовку, туризм, курс спасателя, основы воинской службы, современный бальный танец и многое другое;
— сила духа, дисциплина и ответственность, формирование гражданской позиции, подготовка к государственной службе и службе в армии.
Прием в кадетские классы школы №1557 осуществляется на основании интегрированных результатов образовательной деятельности обучающихся. Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием и принимают участие в спартакиадах, патриотических акциях, парадах, форумах кадет, культурных и образовательных мероприятиях.
Узнать подробности можно на сайте школы, а также по телефонам: 8 (499) 734-10-11, 8-903-793-81-14, в корпусе 344а Зеленограда.
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