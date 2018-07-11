Школа социальной адаптации для инвалидов появится в Приморье

Приморском крае планируется в течение года создать школу социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями. Региональный отдел Всероссийского общества инвалидов выиграл президентский грант для реализации этого проекта. Об этом сообщила администрация Приморского края.

Проект «Наравне со всеми» предусматривает проведение терапии для социальной адаптации и трудоустройства инвалидов. Люди с ограниченными возможностями смогут полноценно развиваться и реализовывать свой творческий потенциал в стенах школы.

Руководство планирует создать трудовые мастерские, а также провести с молодыми людьми психологические тренинги.

Проект будет реализован во Владивостоке , Шкотовском районе и Артеме. Приморское отделение Общества инвалидов выиграло почти полмиллиона рублей по итогам первого конкурса. Всего на данные цели 14 НКО Приморского края получили около 26 миллионов рублей.