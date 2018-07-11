Школа социальной адаптации для инвалидов появится в Приморье 

В Приморском крае планируется в течение года создать школу социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями. Региональный отдел Всероссийского общества инвалидов выиграл президентский грант для реализации этого проекта. Об этом сообщила администрация Приморского края.
Проект «Наравне со всеми» предусматривает проведение терапии для социальной адаптации и трудоустройства инвалидов. Люди с ограниченными возможностями смогут полноценно развиваться и реализовывать свой творческий потенциал в стенах школы.
Руководство планирует создать трудовые мастерские, а также провести с молодыми людьми психологические тренинги.
Проект будет реализован во Владивостоке, Шкотовском районе и Артеме. Приморское отделение Общества инвалидов выиграло почти полмиллиона рублей по итогам первого конкурса. Всего на данные цели 14 НКО Приморского края получили около 26 миллионов рублей.
Телевизионный канал для учащихся общеобразовательных школ появится в России в 2020 году. По замыслу Дмитрия Медведева, его основными задачами станет информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции и развитие творческих способностей детей.