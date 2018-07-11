«Нетология» запустила курсы для образовательных стартапов

Направление создано специально для стартапов, которые занимаются образовательными технологиями или планируют этим заняться. В первую очередь компания ориентируется на руководителей и специалистов EdTech-стартапов, учебных центров, профессионалов в сфере корпоративного обучения и академический сектор (специалистов по дистанционному обучению в вузах, директоров школ и учителей).

В рамках программы EdMarket слушатели узнают, как грамотно организовывать курсы, мастер-классы, конференции, в том числе в онлайне. Представители «Нетологии» рассказали, что до конца года центр проведет 10 образовательных курсов и 8 мастер-классов, а также организует в октябре большую конференцию EdMarketConf.

Первое мероприятие пройдет 26 июля — бесплатная онлайн-конференция EdMarket Skills Puzzle, в рамках которой эксперты в области образовательных технологий будут делиться опытом создания современных обучающих онлайн-продуктов. Среди экспертов выступят представители ФРИИ «Сбербанка» , Skyeng, «Фоксфорда», «Нетологии», BOSSKILLS и другие.

Кроме того, «Нетология» обещает продолжить выпускать исследования по различным аспектам онлайн-обучения и проводить открытые бесплатные онлайн-конференции и вебинары.