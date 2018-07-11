«Я воспринимал школу как болото, куда молодежь идти не должна»

29-летний симпатичный парень с американской улыбкой, Алихан не соответствует стереотипам о школьном учителе. В нем есть легкость, незапуганность школьной системой, бюрократией и другими тяготами, часто сопровождающими жизнь бюджетного работника. Окончив школу в Грозном , Алихан Динаев получил высшее образование в Северо-Западной академии государственной службы в Петербурге . Заскучав после нескольких месяцев на госслужбе, бросил это дело и решил идти преподавать: сначала в вузе, а потом — в грозненской школе. За пару лет школьной работы он успел стать учителем года Чечни , выпустить на YouTube видеоуроки по обществознанию и написать книгу-пособие для подготовки к ЕГЭ, которая выходит в печать этой осенью в одном из крупнейших издательств страны и содержит мемы, придуманные самим Алиханом. Молодой амбициозный педагог рассказал, как сделать успешную карьеру, работая в школе, и получить от этого удовольствие.

Две истории про мотивацию

— Я могу рассказать две истории, обе повлияли на мое решение стать учителем. Первая история: я учился на первом курсе в университете в Питере, и вот к нам в аудиторию на самую первую лекцию по социологии зашел такой бородатый, полноватый, взрослый мужчина. Он посмотрел на нас уверенным взглядом, открыл свой чемодан, вынул оттуда кипу бумаг и стал читать. Читать, читать, читать. Все были в шоке, особенно, наверное, я — я был таким ботаником и такого ужасного преподавателя увидеть просто не ожидал. В перерыве я подошел к трибуне и с удивлением обнаружил, что он читает отксерокопированные страницы учебника по социологии. Меня это безумно возмутило, и я понял, что так преподавать нельзя, нужно что-то делать, чтобы в преподавание шли профессионалы и люди, которые любят свою профессию.

А вторая история такая: на 5 курсе, когда мы сдавали экзамены, многие мои однокурсники звонили, спрашивали, просили объяснить какой-то вопрос, потому что я хорошо учился и охотно всем помогал. Вопросов, звонков и сообщений было так много, что я не успевал всем отвечать. И мне пришла в голову идея записать видео с ответами и разъяснениями и выложить их на YouTube. Я записал около 30 роликов разной продолжительности, от 5 до 15 минут, — и к моему удивлению, они оказались очень популярными и востребованными. Их смотрели не только мои друзья, но и студенты со всей России , сотни и тысячи раз. В тот момент я внезапно осознал, что у меня есть педагогические способности.

Главное, что я усвоил для себя тогда: не так важно, где ты учишься, важно то, хочешь ли ты учиться. По сути, вуз научил меня самообразованию. Но есть люди, которые могут тебя мотивировать на учебу. Так что, став учителем, ты можешь стать таким человеком, который мотивирует других. Это очень важно.

Непрестижная профессия

— Еще три года назад я задавался вопросом: как может взрослый мужчина, образованный и амбициозный, пойти работать в школу? Я воспринимал школу как болото, куда молодежь идти не должна. Сам я пошел преподавать в школу вначале из любопытства, мне было интересно попробовать что-то новое, до этого я пять лет преподавал в университете. И вдруг, неожиданно для себя, я влюбился в эту работу. Сегодня я не понимаю, как вообще можно не любить школу?

Это правда, что учителей-мужчин очень мало, что, конечно, плохо. Один мой молодой коллега, который тоже работает в школе, рассказал историю. Он все время говорил своим ученикам: ребята, учитесь, образование — это круто, это важно, это социальный лифт, если у вас будет хорошее образование, то вас ждет хорошая работа, жизненный успех. И всегда находился кто-то, кто его спрашивал: «А что вы сами делаете в школе, если образование — это так круто и важно?» И он не знал, что ответить. Сейчас профессия учителя не считается престижной. И для меня очень важно такое отношение изменить.

В школах действительно невысокая зарплата. Но на самом деле учителя в государственных школах зарабатывают больше, чем, скажем, начинающие преподаватели в вузе. Бюрократические проблемы тоже есть — они ужасно раздражают. Но на своем опыте я убедился, что в школе, как ни странно, бумаг меньше, чем в университете. Да, многие видят в школьной работе только недостатки, но, мне кажется, нужно концентрироваться на полезном и приятном. Например, я считаю, что каждый учитель сам творит свою окружающую среду. Я прихожу в школу и улыбаюсь, я рад общаться с детьми, часто заговариваю с ними, интересуюсь их жизнью, мне нравится с ними разговаривать — и мне отвечают взаимностью. Если человек любит свою профессию, то вокруг него формируется особая атмосфера, наполненная радостью, энергией и взаимопониманием. Это очень банальная истина, но она работает.

«Какие нынче дети пошли»?

— Я преподаю обществознание 10— и 11-классникам, в этом году впервые взял 8-классников. Есть ли разница между старшеклассниками сегодняшними и школьниками моего поколения? Я был в 8-м классе очень давно, 15 лет назад, и да, отличия есть. Главная особенность современных детей — они не представляют своей жизни без технологий. Они крайне глубоко вовлечены в интернет, в социальные сети, я чувствую, что очень многие зависимы от них, когда вижу, как их руки тянутся в карманы и рюкзаки, чтобы проверить, сколько лайков им поставили в Instagram за последние 40 минут. Они очень глубоко вовлечены в современную массовую культуру: почти каждый ребенок в 8−11 классах смотрит популярные корейские, американские и турецкие сериалы, слушает современную музыку, все они, надо заметить, большие эксперты в мемах.

C другой стороны, это внешние отличия, а принципиальной разницы нет. Я не буду сейчас пенять на молодежь, говорить, что мы были другие. Это такие же дети, с теми же интересами, так же хотят отдыхать, так же иногда не хотят учиться. Но важно знать, чем живут твои ученики, что их интересует именно сейчас. Как-то я был на семинаре, который проводила 45-летняя женщина — известный эксперт из столицы. В аудитории была сотня детей и десяток учителей. Объясняя одну из тем, она начала приводить примеры: «А давайте вспомним сериал „Рабыня Изаура“. Тут я глянул на детей — они просто не поняли, что это за рабыня Изаура, откуда она взялась, где показывают этот сериал? Они сидели и недоумевали.

Я не считаю, что интернет и новые технологии — плохо. И в преподавании я использую социальные сети, поп-культуру, интернет-мемы, мой педагогический подход основан на этом. На моих уроках мы можем рассматривать с детьми массовую культуру на примере, скажем, „Игры престолов“ или подшучивая над несравненной Ольгой Бузовой. В сентябре в издательстве АСТ-Пресс у меня выйдет книга — пособие для подготовки к ЕГЭ по обществознанию, в котором я использую эту особенность. Издание будет во многом уникальное, аналогов которому, я думаю, в России еще не было: я объясняю школьникам материал на молодежном языке, который им понятен и доступен, с актуальными примерами, с мемами, которые я придумывал сам, чтобы детям было не скучно учить материал.

ЕГЭ на YouTube

— Это был настоящий взрыв. Я сделал всего 6 или 7 видеоуроков для помощи школьникам на ЕГЭ. И в считанные дни там появились тысячи подписчиков и больше 300 тысяч просмотров. Сотни сообщений и комментариев. Видео внезапно привлекли огромное внимание — я сам этого не ожидал. Но если анализировать, мне кажется, причина успеха проста. Учителя, как правило, любят усложнять, а ученики хотят услышать понятный, быстрый ответ. У современной молодежи клиповое мышление. Они не будут смотреть 40-минутное видео, они хотят, чтобы им за 5−10 минут объяснили интересно, весело и доступно какую-то тему. Я в этих видео смог понятным языком объяснить сложные на первый взгляд темы. И старался, как всегда на уроках, быть максимально доброжелательным, веселым, шутить с детьми, приводить актуальные примеры. Это нравится учащимся.

Я проводил прямой эфир за несколько дней до ЕГЭ на YouTube и отвечал на вопросы выпускников со всей страны — и это был первый подобный опыт для нашей республики. Нас смотрело в пиковый момент до 300 человек, что довольно круто.

В процессе и после я читал комментарии. Многие писали, что надо добавить систему донатов, и, возможно, в какой-то момент мы это запустим. Но пока я все делаю на добровольных началах, чтобы помочь выпускникам — своим, в первую очередь, и выпускникам по всей России.

Это Кавказ

— Я думаю, система образования на Кавказе и работа в школе ничем серьезно не отличаются от того, что происходит в других регионах. Но, разумеется, свои нюансы есть.

Во-первых, русский язык, на котором преподают почти все в школе, является неродным для 90, а то и большего процента учеников. Поэтому иногда небольшой языковой барьер все-таки чувствуется, дети могут не понять какие-то заумные тексты из учебников — приходится им объяснять что-то на чеченском языке. Во-вторых, нужно понимать, что наше общество очень религиозно и опирается на национальные традиции — адаты, передающиеся из поколения в поколение. И этот момент нужно учитывать, используя региональную специфику. Многие темы и примеры из тех же учебников детям непонятны. Вот я, например, рассказываю одиннадцатиклассникам про брачный договор, а они часто смеются, говорят: „А зачем нам это, у нас нет такого в Чечне!“ И тут сложно поспорить — приходится объяснять, что в общем-то и в других регионах РФ это не очень распространено, но раз на ЕГЭ спрашивают, значит, надо! Сложно заинтересовать подобными темами, которые в их жизни отсутствуют, а в учебниках есть. Или наоборот, которые в Чечне есть, а в книгах нет. Так, когда я говорю, что в России полигамия официально запрещена, некоторые начинают хихикать и замечать: „А вот я знаю одного в нашем селе… у него аж две жены! А у кого-то и четыре!“ — и просят меня объяснить, „как это так, Алихан?“

Нестрашный Грозный

— Иногда, когда я езжу на конференции и мероприятия в разных регионах России, некоторые, узнавая, что я из Чечни, сразу вспоминают все стереотипы о Кавказе и Чечне, в частности. Надо сказать, что с каждым годом такое случается все реже и реже. Тех, кто думает, что в Чечне все еще идет жестокая война, уже почти не осталось. Теперь чаще можно встретить иные стереотипы, например, что Чечня — это мусульманское государство, где не-мусульманам лучше не появляться. Мол, русской женщине здесь без платка лучше не ходить, одной на улицу выходить опасно и так далее. Когда они приезжают в Грозный, то с удивлением обнаруживают, что это не так.

Буквально на днях встречался с известным педагогом, номинантом на премию „Учитель мира“ Натальей Киселевой . Она рассказывала, что когда она сообщила о поездке в Грозный, ее родственники, друзья и знакомые пытались отговорить ее от этого „ужасно рискованного дела“: „Там нельзя ходить без платка! Тебя там закидают чем-нибудь, если увидят в брюках и штанах!“ И это только часть того, что ей говорили. А потом она была приятно удивлена, что все эти предостережения оказались бессмысленными, а Грозный (внезапно!) — это яркий, приветливый и современный город, где жизнь кипит даже поздней ночью.

Не только борцы и боксеры

— В этом году я написал и опубликовал книгу „20 простых чеченцев. “ Думаю, она может помочь тем, кто по-прежнему находится в плену стереотипов о чеченцах, у кого чеченцы ассоциируются, в лучшем случае, с борцами и боксерами. Вместе с моими друзьями из некоммерческой организации „ИН-Форматио“ мы хотели показать всем, что среди представителей нашего народа есть огромное количество талантливых, умных и активных бизнесменов, юристов, врачей, программистов, изобретателей, учителей. Среди них — Элита Зумаева, она основала первый в Чечне приют для домашних животных, взвалив на себя огромный груз и годами борясь за выживание животных и сохранение приюта вместе с двумя подругами. Али Исмаилов, который родился с ДЦП, перенес немало операций и провел большую часть своего детства в больницах. Несмотря на это, получил прекрасное образование и сегодня он один из лучших неврологов республики, открыл свою клинику. Адам Бадаев — некогда самый молодой студент России (учиться в вузе он начал в 13 лет!), он исколесил пол-Африки, занимаясь благотворительностью и помогая людям в самых бедных странах мира. Много месяцев провел в Бангладеш на границе с Мьянмой , организуя гуманитарную помощь беженцам рохинья.

Но главная аудитория этой книги — чеченская молодежь. От многих своих учеников и студентов я слышал, что в Чечне якобы сложно добиться чего-то серьезного без денег и связей. Мне хотелось доказать им, что это не так.