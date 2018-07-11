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В пермском микрорайоне Красные казармы построят школу и детские сады
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В пермском микрорайоне Красные казармы построят школу и детские сады 

АиФ Пермь 11 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
Городские власти утвердили проект планировки территории пермского микрорайона Красные казармы. Здесь должны построить школу на 1225 учеников и несколько детских садов на 355 мест.
«В документе указаны этапы освоения 23,75 гектаров территории, ограниченной улицами Чернышевского, Красные казармы, Героев Хасана, в Свердловском районе и строительство объектов социальной инфраструктуры. На первом этапе предусмотрено проектирование и строительство встроенных помещений частного дошкольного образовательного учреждения на 30 мест», — сообщает пресс-служба городской администрации.
На втором этапе спроектируют и построят многоквартирные дома, муниципальный и два частных детских сада (каждый на 75 мест). Планируется, что садики примут детей уже в 2020 году.
Во время третьего этапа застройки спроектируют и возведут здание школы и пришкольный стадион. Обещают, что доступ к нему будет открыт для местных жителей.
Также запланирована реконструкция существующего здания под муниципальный детсад на 100 мест. Ввести объекты в эксплуатацию застройщик обязуется не позднее 2020 года.
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