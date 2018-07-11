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Активные граждане Даниловского района выбрали темы новых «уроков» для юных москвичей
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Активные граждане Даниловского района выбрали темы новых «уроков» для юных москвичей 

Управа Даниловского района города Москвы 11 июля 2018
Фото: Даниловский вестник
«Активные Граждане» Даниловского района приняли участие в голосовании «Детские технопарки: чем заняться юным москвичам?». Оно стартовало на сайте «Активный Гражданин» во вторник, 10 июля.
В Южном округе есть образовательное учреждение такого рода — «Мосгормаш». По предварительным данным, более полезным для маленьких жителей столицы занятием оказалась медицина, набрав 19% голосов. Архитектуру и дизайн посчитали менее необходимыми для развития подрастающего поколения, но и эти направления не остались без внимания. Столь творческой деятельности отдали предпочтения 16% участников.
Опрос еще действителен и каждый может выразить свое мнение, относительно занятий в детских технопарках.
Специалисты отмечают, что уроки, которые проходят в них, способствуют развитию практических, инженерных и конструкторских навыков у детей. Их обучают работе на современном оборудовании, прививают навыки научно-технических и инженерных профессий. Кроме того, после окончания курса обучения у ребят появится возможность заключить отложенные трудовые договоры с ведущими компаниями. Выпускники смогут поступить в профильные вузы на льготных условиях, получив 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.
Все желающие могут записаться на занятия на сайте IMoscow.
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