Ещё
Госдума приняла закон о полномочиях Российской академии наук
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о полномочиях Российской академии наук 

dp.ru 10 июля 2018
Госдума приняла в третьем чтении закон о деятельности Российской академии наук (РАН). Он уточняет сферу деятельности органа с учетом реформы академического сектора науки. В частности, за РАН сохраняют право вето на реорганизацию и ликвидацию институтов академии. Во втором чтении законопроекта депутаты предлагали лишить академию этих полномочий. Кроме того, принятым законом предусматривается увольнение и назначение руководителей научных организаций решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти, согласованным с президентом РАН. К целям деятельности академии теперь будет относиться прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также руководство научной и научно-технической деятельности научных организаций и вузов. В задачи академиков включаются проведение исследований и организацию программы исследований. Также РАН получила право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и проводить по ним публичные слушания. Ежегодно академия готовит президенту и правительству доклад о реализации научно-технической политики в стране. Проект закона был внесен президентом России в феврале этого года. Весной документ был принят Госдумой в первом чтении. Ранее институты РАН подчинялись непосредственно академии, но в 2013 году они были переданы в правительственное федеральное агентство научных организаций — ФАНО России. Это стало болезненным в реформе академической деятельности и вскоре РАН вернули возможность влиять на существенные изменения в жизни институтов. ФАНО было упразднено в этом году по указу президента.
Это неполный текст новости
dp.ru: последние новости
Бывший глава "Роскосмоса" назначен на пост замглавы Миннауки Госдума приняла закон о полномочиях Российской академии наук США пригрозили инвесторам "Северного потока – 2" санкциями
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками265
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала46
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение