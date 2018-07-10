Госдума приняла закон о полномочиях Российской академии наук 

Госдума приняла в третьем чтении закон о деятельности Российской академии наук (РАН). Он уточняет сферу деятельности органа с учетом реформы академического сектора науки. В частности, за РАН сохраняют право вето на реорганизацию и ликвидацию институтов академии. Во втором чтении законопроекта депутаты предлагали лишить академию этих полномочий. Кроме того, принятым законом предусматривается увольнение и назначение руководителей научных организаций решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти, согласованным с президентом РАН. К целям деятельности академии теперь будет относиться прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также руководство научной и научно-технической деятельности научных организаций и вузов. В задачи академиков включаются проведение исследований и организацию программы исследований. Также РАН получила право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и проводить по ним публичные слушания. Ежегодно академия готовит президенту и правительству доклад о реализации научно-технической политики в стране. Проект закона был внесен президентом России в феврале этого года. Весной документ был принят Госдумой в первом чтении. Ранее институты РАН подчинялись непосредственно академии, но в 2013 году они были переданы в правительственное федеральное агентство научных организаций — ФАНО России. Это стало болезненным в реформе академической деятельности и вскоре РАН вернули возможность влиять на существенные изменения в жизни институтов. ФАНО было упразднено в этом году по указу президента.
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