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Костромские вузы выиграли 15 миллионов на всероссийском конкурсе
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Костромские вузы выиграли 15 миллионов на всероссийском конкурсе 

k1news.ru 11 июля 2018
Два костромских вуза получили гранты по итогам участия во всероссийском конкурсе молодежных проектов, сообщает пресс-служба губернатора.
КГУ и КГСХА получат 15 миллионов рублей на реализацию своих идей. Один из самых крупных грантов достался КГУ — 11,5 миллионов рублей. На эти деньги вуз реализует инициативы в области волонтерства, благоустройства региона и туризма.
КГСХА достанутся 3,5 миллиона рублей, которые пойдут на профессиональную ориентацию школьников, организацию тематического слета, добровольческие акции.
Всего в конкурсе приняли участие 2 тысячи 523 заявки от 380 вузов страны.
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