Костромские вузы выиграли 15 миллионов на всероссийском конкурсе

Два костромских вуза получили гранты по итогам участия во всероссийском конкурсе молодежных проектов, сообщает пресс-служба губернатора.

КГУ и КГСХА получат 15 миллионов рублей на реализацию своих идей. Один из самых крупных грантов достался КГУ — 11,5 миллионов рублей. На эти деньги вуз реализует инициативы в области волонтерства, благоустройства региона и туризма.

КГСХА достанутся 3,5 миллиона рублей, которые пойдут на профессиональную ориентацию школьников, организацию тематического слета, добровольческие акции.

Всего в конкурсе приняли участие 2 тысячи 523 заявки от 380 вузов страны.