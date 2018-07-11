Строительство образовательного центра в ЖК «Белые ночи» планируют начать осенью

Строительство образовательного центра в составе жилого комплекса «Белые ночи» в ТиНАО планируется начать осенью 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на руководителя Владимира Жидкина.

«Девелоперская компания «А101» совместно с финской компанией Martela разработала концепцию образовательного центра площадью 10,8 тыс. кв. м, который будет построен в рамках жилого комплекса «Белые ночи». В его состав войдут детский сад для 150 малышей и школа на 550 учеников. Предполагается, что общий объем инвестиций в проект превысит 700 млн руб., а строительство планируется начать уже осенью 2018 г.», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

Он пояснил, что одной из ключевых особенностей учебного процесса в новой школе станет участие потенциальных работодателей.

«В частности, здесь появятся профессиональные мастерские и лаборатории, позволяющие создавать реальные исследовательские или бизнес-проекты. Предполагается, что уровень их оснащения позволит приглашать на уроки и практические занятия действующих специалистов компаний различного профиля: фармацевтика, строительство, автомобилестроение, информационные технологии и так далее. Это позволит наглядно подчеркнуть пользу от приобретаемых знаний и поможет определиться с будущей профессией, исходя из реальных представлений о ней», — указал В. Жидкин.

В пресс-службе добавили, что в школе появится центр прототипирования — мастерские, в рамках которых можно создать предмет или его элемент, используя как традиционные технологии (деревообработка, металлообработка, покрасочный цех), так и новые (3D-печать, лазерные технологии и прочее). Они будут расположены рядом с классом робототехники, что позволит создать технологический цикл для моделирования машин разной сложности. Артблок с гончарной мастерской дополнит инфраструктуру технологиями работы с дизайном и архитектурой.

«Медиалаборатория даст необходимые навыки работы с современным аудиовизуальным контентом. Здесь будут телевизионная и звукозаписывающая студия, а также IT-полигон. Все это позволит создавать здесь видеоролики и мультимедиа-презентации, записывать музыку или подкасты или даже создавать несложные видеоигры. А научная лаборатория «фаблаб» обеспечит ученикам возможность лично ставить эксперименты и опыты», — указано в сообщении.

Отмечается, что в детском саду появится кулинарный класс, где дети старшей группы вместе друг с другом и взрослыми смогут готовить простые блюда.

«Само здание образовательного центра спроектировано таким образом, чтобы инфраструктура школы и детского сада были разведены, но в отдельных помещениях воспитанники старшей и младшей школы могли пересекаться — например, в столовой атриуме или многофункциональном амфитеатре. По мнению педагогов-психологов, контакт со старшими детьми способствует развитию дошколят и первоклассников», — уточняется в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что одной из главных особенностей здания является амфитеатр-трансформер вместимостью 350 человек.

«Он может превращаться в лекторий, танцевальный зал, театральную площадку или основное место сбора школьников. Кроме него, функцию общественных пространств, которые могут использоваться для индивидуальной и групповой работы, могут выполнять открытые рекреации, научный естественно-научный блок в младшей школе, экспериментариум и медиатека. При этом библиотеки как отдельного помещения, в школе нет: книги рассредоточены по коридорам и рекреациям так, чтобы они всегда были в свободном доступе для всех желающих. Спортивный зал планируется оборудовать профессиональным скалодромом», — говорится в сообщении.

По мнению В. Жидкина, еще одна важной особенностью будущего образовательного центра станет активное использование энергосберегающих технологий: сенсорные краны позволяют экономить воду, датчики присутствия активируют освещение, когда в помещении есть люди. Кроме того, здесь появятся питьевые фонтаны вместо традиционных кулеров и пластиковых стаканчиков, раздельный сбор мусора, а также специальные контейнеры для использованных батареек.