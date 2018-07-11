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Члены Ассоциации техуниверситетов РФ и КНР договорились об увеличении обменов студентами
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Члены Ассоциации техуниверситетов РФ и КНР договорились об увеличении обменов студентами 

ТАСС 11 июля 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Члены Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) на международной промышленной выставке ИИНОПРОМ-2018 в Екатеринбурге подписали декларацию об увеличении студенческих обменов до 100 тыс. человек к 2020 году. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), который параллельно с выставкой впервые проводит в эти дни в Екатеринбурге четвертый саммит ассоциации.
"Декларацию «Екатеринбургский диалог» подписали ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана Анатолий Александров и академик Китайской академии инженерных наук, проректор Харбинского технологического университета Жэнь Нанцы, они являются сопредседателями АТУРК с российской и китайской сторон соответственно. Согласно этой декларации, между членами предполагается укрепление научных и образовательных связей и увеличение студенческих обменов к 2020 году до 100 тыс. человек", — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, вопрос академической мобильности и экспорта российского образования также обсудят на Российско-Китайском форуме ректоров АТУРК, который в среду стартовал в Екатеринбурге в рамках программы четвертого саммита.
АТУРК учреждена в 2011 году совместными усилиями Харбинского политехнического университета и МГТУ им. Баумана с целью содействия развитию высшего образования. В ее состав входят 60 университетов обеих стран, из них — 51 университет-член ассоциации и девять университетов— наблюдателей. Ассоциация работает в пяти направлениях: обучение кадров, научные исследования, социальные услуги, культурное наследие, международное сотрудничество и обмен.
Четвертый саммит АТУРК включен в программу Российско-Китайского ЭКСПО, проходящего в Екатеринбурге параллельно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018, в России он проводится впервые. Около 300 представителей вузов двух стран примут участие в программе саммита, в которую помимо российско-китайского форума ректоров «Екатеринбургский диалог» входит съезд координаторов университетов и научная конференция по альтернативной энергетике.
Ранее сообщалось, что на полях саммита члены ассоциации также договорились о сотрудничестве с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei по организации студенческих стажировок.
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