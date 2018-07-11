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Неуклюжие дети чаще бывают двоечниками
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Неуклюжие дети чаще бывают двоечниками 

МедикФорум 11 июля 2018
Фото: МедикФорум
Исследование показало, что неуклюжие дети хуже учатся в школе. В частности, они плохо читают, пишут и решают математические задачи. Детская неуклюжесть связана с низкой успеваемостью в школе по основным предметам. Исследователи из Университета Лидса выяснили, что ученики, обладающие хорошей координацией движений, на несколько месяцев обгоняли в деле обучения тех своих ровесников, которые были самыми неуклюжими. Оказалось, что это связано с более устойчивой работой зоны мозга, которая отвечает за пространственное ориентирование. Та же самая зона мозга, судя по всему, помогает детям обучаться чтению, письму и математике. Таковы результаты компьютерных тестов более 300 детей в возрасте от 4 до 11 лет. До этих тестов дети прошли и через несколько физических упражнений, позволяющих оценить их уровень координации. Те школьники, которые справлялись с этими упражнениями лучше остальных, обгоняли в деле усваиваемости материала самых неуклюжих своих ровесников более чем на 10 месяцев по чтению и письму, и ещё на 8 месяцев по математике. При этом авторы исследования не знают, должны ли полученные ими выводы стать причиной более адресного обращения с неуклюжими школьниками со стороны учителей. Также еще предстоит уточнить, могут ли определенные физические нагрузки, направленные на развитие пространственного ориентирования и координации движений, помочь детям не только победить свою неуклюжесть, но и стать более прилежными учениками. Тем более что классические «ботаники» в школе обычно не слишком поражают окружающих уровнем своего физического развития. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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