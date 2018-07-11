Учителя татарского настаивают на обязательном изучении языка

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КФУ выплатит первокурсникам по 100 000 рублей. Не всем

В Казани составили список тех, кому можно выступать в школах

На одно место в КФУ претендуют по 50 человек