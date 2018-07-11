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Учителя татарского настаивают на обязательном изучении языка
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Учителя татарского настаивают на обязательном изучении языка 

Казанский Портал 11 июля 2018
Учителя татарского языка выступили за обязательное изучение родных языков в школах России. Они приняли специальную резолюцию, сообщает ТАСС.
Поводом для резолюции стал законопроект Госдумы о добровольном изучении госязыков республик. Школьники будут их изучать по желанию. Есть еще одно условие: изучение национальных языков не должно идти в ущерб изучению русского языка. Фактически татарский рискует стать факультативным.
В середине июня появилась информация о том, что у Татарстана больше нет претензий к законопроекту. Вероятнее всего, родные языки останутся в обязательной части. Однако какой язык учить, решат родители учеников.
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