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В КФУ поступает 14-летняя девочка. Она досрочно закончила школу
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В КФУ поступает 14-летняя девочка. Она досрочно закончила школу 

Казанский Портал 11 июля 2018
Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров рассказал об уникальной девочке Лине Мухаметзяновой. Она подала документы в институт международных отношений на лингвистику, хотя ей всего 14 лет (день рождения был вчера).
«Первые три года она обучалась в 122-й гимназии Казани. Затем перевелась в 162-ю школу в Санкт-Петербурге и обучалась по индивидуальной дистанционной образовательной программе. Это позволило ей сдать ЕГЭ достаточно успешно (245 баллов) и подать документы в КФУ», — цитирует Бодрова пресс-служба вуза.
Недавно в КФУ рассказали о 13-летнем абитуриенте.
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