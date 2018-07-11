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39 школьников в Югре набрали 100 баллов за ЕГЭ
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39 школьников в Югре набрали 100 баллов за ЕГЭ 

АиФ Югра 11 июля 2018
Фото: АиФ Югра
В Югре подвели предварительные итоги экзаменационной кампании. 39 школьников в регионе получили 100 баллов за ЕГЭ.
Примечательно, что максимальное количество «стобалльников» — по русскому языку. Наивысший балл по этому предмету получили 14 выпускников. Семь школьников получили стобалльные результаты по химии и шесть — по информатике и ИКТ.
Всего для прохождения итоговой аттестации ЕГЭ в 2018 году в Югре были зарегистрированы чуть более 10 тысяч выпускников, из них 9 211 — это выпускники текущего года. Самыми популярными учебными предметами стали «обществознание» — 4 895 человек, «физика» — 2 285 человек, «биология» — 1 925 человек, «история» — 1 685 человек, «химия» — 1 384 человека, «информатика и ИКТ» — 1 345 человек, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
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