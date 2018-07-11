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Команда АО «СУЭК-КУЗБАСС» стала победителем «Горной школы — 2018»
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Команда АО «СУЭК-КУЗБАСС» стала победителем «Горной школы — 2018» 

АиФ Кузбасс 11 июля 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Команда АО «СУЭК-КУЗБАСС» стала лучшей в «Горной школе — 2018».
В мероприятии приняли участие молодые и будущие специалисты горнодобывающей отрасли, которые в течение четырех дней боролись за звание лучшей команды молодых горняков России. В этом году темой форума стали производственные риски горнодобывающего предприятия.
Горная школа в Забайкалье стала рекордной по количеству участников за семь лет: на нее съехались 270 представителей горняцкой молодежи из 12 регионов России. Молодые специалисты представляли крупнейшие горные предприятия страны: АО «СУЭК», АО «МХК „Еврохим“, ПАО „Приаргунское производственное горно-химическое объединение“ (ГК Росатом), ООО „ГРК „Быстринское“ (ПАО „ГМК „Норильский никель“), ОАО „Стойленский горно-обогатительный комбинат“ (НЛМК). Также участниками форума стали студенты 14 колледжей и техникумов из регионов Сибири и Дальнего Востока — победители „Лиги рабочих специальностей“, особого направления международного инженерного чемпионата „Case-In“.
Горная школа является крупнейшим в стране отраслевым образовательным проектом, нацеленным на оценку и развитие личностных и профессиональных компетенций лучших представителей молодежи, формирование кадрового резерва отраслевых компаний и горнодобывающей отрасли.
Традиционно программа форума состояла из образовательных, спортивных и творческих командных соревнований. За участие в каждом мероприятии Горной школы команды зарабатывали оценочные баллы от почти 150 экспертов из 30 горнодобывающих компаний России.
В категории „Студенты“ чемпионом стала команда „Grand Inc“, представляющая сборную Филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева в г. Прокопьевске, Беловского политехнического техникума и Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума. Серебряный призер среди студентов — команда „Горняцкая смена“ Чегдомынского горно-технологического техникума из Хабаровского края. Бронзовый призер — хозяева площадки, команда забайкальских студентов „Ray of Hope“, представляющая Забайкальский горный колледж имени М. И. Агошкова и Читинский политехнический колледж.
В категории „Молодые специалисты“ чемпионом стала команда АО „СУЭК-Кузбасс“ „Лига выдающихся горняков“, а ее капитан Кирилл Калаев признан лучшим капитаном Горной школы
— Занять первое место для нас — большая честь. Мы начали готовиться очень давно, за два-три месяца. Здесь, на площадке не было ни минуты свободного времени, мы выложились по полной. Горная школа помогает нам развиваться, получать новые знания, приобретать новых друзей и знакомиться с коллегами, обмениваться опытом. Горная школа — это испытание для умственных, физических возможностей, и нашу победу мы заслужили! − делятся победители.
Серебряный призер — команда „Ургал“: молодые специалисты АО „Ургалуголь“, предприятия СУЭК в Хабаровском крае. Бронзовым призером стала команда „Регион 24“, представляющая АО „СУЭК–Красноярск“. Отметим, что еще одна команда компании СУЭК-Кузбасс под названием „КУБ“ (Кузбасский Угольный Бассейн) в общем зачете заняла пятое место.
Команде — победительнице Горной школы в категории „Молодые специалисты“ на один год был вручен переходящий флаг Горной школы. Призеры также получат возможность пройти обучение по Президентской программе подготовки инженерных кадров.
Отметим, за 7 лет работы Горной школы ее выпускниками стали более 1500 молодых представителей горной отрасли 25 регионов России.
Проект признан победителем в номинации „Лучший инновационный молодежный проект“ по итогам IV Всероссийской кадровой конференции „ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ТЭК“ (2013); а также победителем 1 категории в номинации образовательных инициатив в рамках III Международного энергетического форума ENES 2014, организованного при поддержке Минэнерго России и Правительства Москвы.
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