Команда АО «СУЭК-КУЗБАСС» стала победителем «Горной школы — 2018»

В мероприятии приняли участие молодые и будущие специалисты горнодобывающей отрасли, которые в течение четырех дней боролись за звание лучшей команды молодых горняков России . В этом году темой форума стали производственные риски горнодобывающего предприятия.

Горная школа является крупнейшим в стране отраслевым образовательным проектом, нацеленным на оценку и развитие личностных и профессиональных компетенций лучших представителей молодежи, формирование кадрового резерва отраслевых компаний и горнодобывающей отрасли.

Традиционно программа форума состояла из образовательных, спортивных и творческих командных соревнований. За участие в каждом мероприятии Горной школы команды зарабатывали оценочные баллы от почти 150 экспертов из 30 горнодобывающих компаний России.

В категории „Студенты“ чемпионом стала команда „Grand Inc“, представляющая сборную Филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева в г. Прокопьевске , Беловского политехнического техникума и Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума. Серебряный призер среди студентов — команда „Горняцкая смена“ Чегдомынского горно-технологического техникума из Хабаровского края . Бронзовый призер — хозяева площадки, команда забайкальских студентов „Ray of Hope“, представляющая Забайкальский горный колледж имени М. И. Агошкова и Читинский политехнический колледж.

В категории „Молодые специалисты“ чемпионом стала команда АО „СУЭК-Кузбасс“ „Лига выдающихся горняков“, а ее капитан Кирилл Калаев признан лучшим капитаном Горной школы

— Занять первое место для нас — большая честь. Мы начали готовиться очень давно, за два-три месяца. Здесь, на площадке не было ни минуты свободного времени, мы выложились по полной. Горная школа помогает нам развиваться, получать новые знания, приобретать новых друзей и знакомиться с коллегами, обмениваться опытом. Горная школа — это испытание для умственных, физических возможностей, и нашу победу мы заслужили! − делятся победители.

Серебряный призер — команда „Ургал“: молодые специалисты АО „Ургалуголь“, предприятия СУЭК в Хабаровском крае. Бронзовым призером стала команда „Регион 24“, представляющая АО „СУЭК–Красноярск“. Отметим, что еще одна команда компании СУЭК-Кузбасс под названием „КУБ“ (Кузбасский Угольный Бассейн) в общем зачете заняла пятое место.

Команде — победительнице Горной школы в категории „Молодые специалисты“ на один год был вручен переходящий флаг Горной школы. Призеры также получат возможность пройти обучение по Президентской программе подготовки инженерных кадров.

Отметим, за 7 лет работы Горной школы ее выпускниками стали более 1500 молодых представителей горной отрасли 25 регионов России.