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На Чукотке выпускникам колледжа выдали недействительные аттестаты
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На Чукотке выпускникам колледжа выдали недействительные аттестаты 

Letidor.ru 11 июля 2018
Фото: Letidor.ru
Приемные комиссии вузов отказываются принимать такие документы.
Семьдесят пять выпускников Чукотского окружного профильного лицея не могли претендовать на места в высшие учебные заведения. У них просто отказывались принимать недействительные документы. Директор колледжа допустила ошибку при оформлении аттестатов. [Об этом сообщает правительство Чукотки (https://ria.ru/society/20180711/1524345360.html). Дело в том, что руководитель лицея Вера Самыгина поставила в аттестате и приложении разные подписи. И это стало камнем преткновения. Такая разница лишила аттестат юридической силы.
Руслан Кривобок
«Директор лицея заверила аттестаты и приложения к ним разными способами: в приложении поставила подпись, а в аттестатах рукописно указала свою фамилию. Ошибка, конечно, формальна, однако юридически обоснована, так как приказом Минобрнауки России установлено, что эти подписи должны быть идентичны», — говорится в сообщении.
Действительно, есть приказ Минобрнауки России от 14 июня 2014 года о порядке заполнения, учета и выдачи бланков аттестатов. В нем четко указано, что подпись руководителя организации на аттестате и приложении к нему должны быть идентичными. Документы выпускникам выдали 28 июня. Но о том, что аттестаты у них не примут, выяснилось спустя неделю. Заместитель губернатора Чукотки — начальник департамента образования, культуры и спорта Андрей Боленков сообщил, что сразу никто не мог заменить документы. Бланки аттестатов выдаются в ограниченном количестве.
На сегодня новые бланки доставлены, заполнены в строгом соответствии с нормами… Все аттестаты в кратчайшие сроки будут заменены,
— заверил заместитель губернатора Чукотки.
По данным властей, проблемную ситуацию постепенно удается разрешить. Так, 27 новых аттестатов лично получили выпускники. Еще пять — направили спецсвязью на указанные родителями адреса. А 33 документа были переданы по доверенности в Москву и Санкт-Петербург для уехавших в эти города выпускников. Однако с 10 выпускниками связаться пока не удалось. Но они также обязательно получат новые аттестаты. Теперь родителями с абитуриентами могут выдохнуть и наконец-то подать документы в вузы.
Пока идет служебная проверка. Нужно выяснить причины произошедшего. Однако уже известно, что виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.
Фото: http://www.visualrian.ru
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