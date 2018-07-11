Учиться трудно, но хочется. 10 советов по выбору курсов английского языка

Россияне в большинстве своем плохо знают иностранные языки,. Несмотря на многолетнее изучение английского в школе и в вузах, не все могут даже поддержать бытовой разговор. Это показал чемпионат, с гостями которого было трудно общаться. Больше того, через пару лет российские власти намерены ввести обязательный экзамен по иностранному языку.

Эксперты уверены, что за два года уровень владения иностранным языком можно поднять с «нуля» до приемлемого уровня именно за два года. Но как выбрать школу или курсы, чтобы не ошибиться?

Советом по выбору школы делится тренер преподавателей английского языка из Екатеринбурга Любовь Окулова. «Я преподаю английский язык по коммуникативной методике, как и большинство школ и репетиторов в городе. Методика хороша для тех, что учит использовать иностранный язык для общения (а не только для чтения иностранных текстов или перевода, например). В связи с этим мои советы будут применимы к тем школам, которые также работают по коммуникативной методике.

Что вы можете узнать до посещения пробного занятия:

Если вы не идете изучать английский с нуля, то школа должна проверить ваш уровень, и не только письменным тестом, но и беседой на английском языке. Можно также попросить объяснить результаты тестирования — почему вам „диагностировали“ именно этот уровеньПосмотрите учебные программы, так вы узнаете длительность курса и что вы будете уметь по окончании обучения. Наличие четкой „дорожной карты“ обезопасит вас от покупки кота в мешке. Спросите, соответствуют ли программы международной шкале CEFR? Школам нет необходимости выдумывать свои уровни, так как аутентичные учебники, международные экзамены, требования к соискателям в вакансиях всегда составляются с учетом шкалы CEFR. Узнайте про наличие промежуточных тестов в течение курса — вам необходимо на что-то ориентироваться для оценки своего прогрессаБудут ли домашние задания? Домашние задания нужны и детям, и взрослым. По каким учебникам вы будете учиться? В идеале учебники должны быть аутентичные, разработанные иностранными издательствами. Если вам предлагают учиться по книге Grammar in Use, то скорее всего, вас будут учить одной грамматике. Если вы покупаете грамматический курс — все в порядке. Если же вы хотите поднять свой уровень в целом, в учебнике должны быть задания на развитие всех навыков — чтение, аудирование, письмо, говорение (плюс лексика и грамматика). Сколько людей будут учиться с вами в группе? Более десяти человек — это неплохо, если преподаватель умеет работать с большими группами. Что стоит узнать о преподавателе: наличие международных сертификатов об уровне владения английским (TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE), наличие международных сертификатов для преподавателей (ТКТ, CELTA, DELTA, TEFL, TESOL). Про стаж, возраст и международные поездки спросить можно, но ответы вы никак не проверите.

В большинстве школ после тестирования и консультации вам предложат посетить пробное занятие. Естественно, не всем комфортно сразу общаться с незнакомыми людьми в новой группе, но постарайтесь выжать максимум — настройтесь на работу и активно участвуйте во всех заданиях.

На что стоит обратить внимание:

Сразу оговорюсь — если вы редко слушаете иностранную речь и не владеете английским на уровне В2 и выше, то вы вряд ли сможете объективно оценить уровень владения иностранным языком вашего преподавателя. В этом вопросе лучше довериться имеющимся сертификатам. Но вам точно стоит обратить внимание на речь — отчетливое произношение, комфортная громкость, уверенность в голосе. Динамика занятия: происходит ли регулярная смена деятельности? Например, сначала поработали над новыми словами, потом прочитали текст и поговорили, затем послушали аудирование и выполнили задания, в конце — финальная дискуссия. Разбирать весь урок один текст — очень странно и невероятно скучно. Уверенно ли держится преподаватель? Логичны ли его действия, или он действует рассеянно и хаотично? Преподаватель должен вселять чувство уверенности во всех присутствующих. Меняется ли формат заданий в течение урока? Даже за одно занятие можно поработать и индивидуально, и в паре, и в паре с другим собеседником, и в группе. Говорите ли вы больше преподавателя по времени? Чем меньше говорит преподаватель, тем больше говорят студенты — урок ведь не резиновый. Желательное соотношение — 30% урока говорит преподаватель, 70% — студенты. Говорите ли вы больше, чем молчите? Даже если преподаватель не рассказывает о своей жизни и не пускается в пространные объяснения, формат заданий „преподаватель задает вопрос одному студенту, остальные молчат и слушают“ не дает возможности получить много, очень много, разговорной практики. А вы за ней и пришли. Есть ли задания, в которых требуется ваша догадка, выводы, гипотезы? Если преподаватель — единственный источник объяснений и новой информации, вам остается исключительно пассивная роль „запомнить — воспроизвести“. Каким образом преподаватель показывает вам ваши ошибки и исправляет их? Все задания можно условно поделить на две группы — для правильности речи и для свободы речи. В первом случае вас могут поправить или просто дать знак, что вы допустили ошибку. Во втором случае преподавателю лучше не перебивать говорящего, а разобрать ошибки после задания. Или не разбирать — это тоже допустимо. Управляет ли преподаватель учебным процессом? Сюда входит множество факторов — дисциплина, контроль за минимальным использованием русского языка всеми участниками, время выполнения заданий, четкие инструкции к заданиям, коммуникативные навыки и EQ преподавателя, проверка понимания материала. Самый главный критерий — после урока вы чувствуете усталость, но хотите вернуться».