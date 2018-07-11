Университетский технологический колледж образован в АлтГТУ

Новая структура объединила автодорожный колледж и колледж института экономики и управления АлтГТУ.

В этом году на программы среднего профессионального образования (СПО) АлтГТУ выделено 65 бюджетных мест. Колледж осуществляет набор как по техническим, так и по гуманитарным специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет», «Право и организация социального обеспечения», «Информационные системы», «Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».

С этого года осуществляется набор по новым специальностям: «Туризм», «Гостиничный сервис» и «Технология металлообрабатывающего производства». Как отмечают в руководстве колледжа АлтГТУ, эти специальности востребованы на рынке труда региона, а специальность «Технология металлообрабатывающего производства» вошла в список 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Так, технолог металлообрабатывающего производства сможет профессионально реализовать себя на предприятиях машиностроительного, приборостроительного комплекса, в оборонной отрасли и авиастроении. Специалисты этого профиля смогут разрабатывать технологические процессы и управляющие программы к оборудованию с ЧПУ для изготовления деталей различной сложности и точности, в том числе с применением аддитивных технологий, а также осуществлять сборку узлов и изделий.

Срок обучения на разных специальностях составляет от 1 года и 10 месяцев до 4 лет. А стоимость обучения ниже, чем на программах высшего образования. По окончании колледжа студенты могут в дальнейшем продолжить обучение и получить высшее образование в АлтГТУ по образовательным программам Заочного института (http://zi.altstu.ru/). Занятия студентов университетского технологического колледжа проводят преподаватели, реализующие программы высшего образования АлтГТУ.

Зачисление в колледж осуществляется по результатам освоения программы среднего общего образования (не по результатам ЕГЭ, а по среднему баллу документа об образовании). Выпускники 9 класса, получившие только основное общее образование, в колледж АлтГТУ поступить не смогут.

Добавим, что выпускники 11 класса, а также выпускники колледжей, получившие образование по профессии, могут претендовать на бюджетные и внебюджетные места, а выпускники колледжей, получившие образование по специальности, могут быть зачислены только на внебюджетные места как уже имеющие СПО данного уровня.

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