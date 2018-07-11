В Пекинском университете прошла церемония выпуска бакалавров 2018 года

3313 студентов завершили обучение по бакалаврским программам. Фотографии Синьхуа

Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — В Пекинском университете сегодня прошла церемония выпуска бакалавров 2018 года. 3313 студентов завершили обучение по бакалаврским программам. Фотографии Синьхуа

Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — В Пекинском университете сегодня прошла церемония выпуска бакалавров 2018 года. 3313 студентов завершили обучение по бакалаврским программам. Фотографии Синьхуа

Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — В Пекинском университете сегодня прошла церемония выпуска бакалавров 2018 года. 3313 студентов завершили обучение по бакалаврским программам. Фотографии Синьхуа

Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — В Пекинском университете сегодня прошла церемония выпуска бакалавров 2018 года. 3313 студентов завершили обучение по бакалаврским программам. Фотографии Синьхуа