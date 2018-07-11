Власти планируют отремонтировать мариинскую школу 1938 года постройки 

Региональные власти планируют отремонтировать мариинскую школу №6, которая располагается в здании 1938 года постройки.
Как сообщил на своей странице Вконтакте врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, он посетил школу №6 вместе с главой Мариинска и начальником управления образования города в рамках рабочего визита. В здании 1938 года постройки располагался госпиталь. В 1961 году там же открылась школа. Капитальный ремонт здания никогда не проводился.
Глава региона сообщил, что несущие конструкции здания находятся в хорошем состоянии, поэтому в здании можно провести капремонт. Сергей Цивилев поручил включить школу №6 в пилотный проект «Школы Кузбасса». Планируется, что в рамках проекта ежегодна 12 кузбасских школ будут проходить полную реновацию.