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В учебный процесс Челябинского училища штурманов внедряется опыт вооруженных конфликтов
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В учебный процесс Челябинского училища штурманов внедряется опыт вооруженных конфликтов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Например, в учебные программы вуза уже внесено более 50 новых тем и практических занятий, подготовлено три учебных фильма, разрабатываются две научно-исследовательские работы на основе опыта, полученного в САР.
Преподаватели челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» внедряют в учебный процесс опыт вооруженных конфликтов.
Для обобщения полученного опыта в военном вузе прошла научная конференция. Преподавательский состав проанализировал и обсудил вопросы применения авиационных средств поражения самолетов дальней авиации, рассказал об особенностях работы группировки ВКС России против группировок террористов и представил итоги использования в ходе операции в Сирии новейшего отечественного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» при наведении воздушных судов на наземные цели.
В учебные программы филиала внесено уже более 50 новых тем и практических занятий, подготовлено три учебных фильма, разрабатываются две научно-исследовательские работы на основе опыта, полученного в САР. Кроме этого, написана научная статья «К вопросу об автоматизации управления авиацией в Сирийской Арабской Республике», подготовлено учебное пособие «Комплекс разведки, управления и связи войсковой разведки „Стрелец“.
Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов — единственное в стране, где готовят соответствующих специалистов, было создано в 1936 году. За время своего существования здесь были подготовлены более 40 тысяч штурманов, стрелков-радистов, младших авиационных специалистов более чем для 30 стран. В 2013 году училище вошло в состав Военно-воздушной академии.
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