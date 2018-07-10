В учебный процесс Челябинского училища штурманов внедряется опыт вооруженных конфликтов

Например, в учебные программы вуза уже внесено более 50 новых тем и практических занятий, подготовлено три учебных фильма, разрабатываются две научно-исследовательские работы на основе опыта, полученного в САР.

Преподаватели челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» внедряют в учебный процесс опыт вооруженных конфликтов.

Для обобщения полученного опыта в военном вузе прошла научная конференция. Преподавательский состав проанализировал и обсудил вопросы применения авиационных средств поражения самолетов дальней авиации, рассказал об особенностях работы группировки ВКС России против группировок террористов и представил итоги использования в ходе операции в Сирии новейшего отечественного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» при наведении воздушных судов на наземные цели.

В учебные программы филиала внесено уже более 50 новых тем и практических занятий, подготовлено три учебных фильма, разрабатываются две научно-исследовательские работы на основе опыта, полученного в САР. Кроме этого, написана научная статья «К вопросу об автоматизации управления авиацией в Сирийской Арабской Республике», подготовлено учебное пособие «Комплекс разведки, управления и связи войсковой разведки „Стрелец“.

Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов — единственное в стране, где готовят соответствующих специалистов, было создано в 1936 году. За время своего существования здесь были подготовлены более 40 тысяч штурманов, стрелков-радистов, младших авиационных специалистов более чем для 30 стран. В 2013 году училище вошло в состав Военно-воздушной академии.