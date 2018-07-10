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Учителя татарского языка выступили за обязательное изучение родных языков в школах РФ
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Учителя татарского языка выступили за обязательное изучение родных языков в школах РФ 

ТАСС 10 часов назад
КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Учителя татарского языка выступили за изучение родных языков народов России в рамках обязательной школьной программы. Об этом говорится в принятой во вторник резолюции VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы, который прошел в Татарстане.
В апреле текущего года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России. Слушания по законопроекту в первом чтении прошли в Госдуме 19 июня.
"Участники съезда выражают надежду, что поправки к указанному законопроекту обеспечат возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения родных языков народов РФ и государственных языков республик РФ за счет учебного времени в обязательной части учебных планов. Считаем необходимым закрепить этот подход в федеральных государственных образовательных стандартах и примерных образовательных программах, что станет гарантией сохранения родных языков народов РФ", — отмечается в документе.
По мнению авторов указанного законопроекта, родители имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования, формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык обучения и воспитания, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включая родной язык из числа языков народов РФ и государственный язык республик РФ.
В Кукморском районе Татарстана и в Казани 8-10 июля прошел VII Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы, работников образовательных организаций с татарским языком обучения и преподаванием татарского языка. В его работе приняли участие 700 делегатов из 32 регионов России.
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