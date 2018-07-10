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Открылась запись на онлайн-курсы с лекциями ведущих преподавателей СПБГУ, МГУ, ИТМО и НИУ ВШЭ
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Открылась запись на онлайн-курсы с лекциями ведущих преподавателей СПБГУ, МГУ, ИТМО и НИУ ВШЭ 

Собака.ru 10 часов назад
Фото: Собака.ru
10 июля открывается запись на первые в России онлайн-курсы на платформе «Открытое образование». Лекции от ведущих преподавателей СПБГУ, МГУ, МГТУ им. Баумана, ИТМО, Политеха, НИУ ВШЭ и других университетов будут в режиме свободного доступа. Все материалы курса открываются сразу после регистрации, а сдавать промежуточные и итоговое задания можно в любое удобное время, сообщает пресс-служба университета.
Курсы будут запускаться в определенное время, а новые модули открываться только раз в неделю. Более того, каждый участник образовательной программы будет иметь жесткие сроки для выполнения тестовых заданий: если слушатель не успевает вовремя выполнить тест, он не сможет получить сертификат, а если выполняет задания слишком быстро, то будет вынужден ждать доступа к новой части материалов.
Онлайн-курсы будут доступны по темам: «Китайский язык для начинающих», «Публичная дипломатия США», «Введение в биоинформатику: метагеномика», «Психология сознания», «Психолингвистика» (преподает доктор биологических и филологических наук, номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Черниговская), «Введение в физиологию» и многое другое.
Более подробно узнать о курсах и записаться на занятия можно здесь.
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