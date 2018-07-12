Детский сад на 200 мест планируется ввести в эксплуатацию в районе Северный к 1 сентября

«В районе Северный на северо-востоке Москвы к началу нового 2018-2019 учебного года планируется ввести в эксплуатацию детский сад», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ДОУ находится по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 165, корп. 5 (СВАО, Северный).

«Застройщик подал извещение об устранении замечаний итоговой проверки. Если повторная проверка подтвердит, что все нарушения устранены, будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию. Детский сад возводится за счет городского бюджета», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что детский сад рассчитан на 200 детей и расположен на территории строящегося жилого массива, который активно заселяется. В трехэтажном здании предусмотрены младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. Групповые включают игровую, отделенную от спальни раздвижной перегородкой, спальню, раздевальную, буфет и туалет. Кроме того, предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми, медблок, постирочная и другие.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства социальных объектов. К проверкам детского сада в районе Северный привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Все нарушения застройщик устранял в сроки, установленные в предписаниях», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко

В пресс-службе добавили, что на прилегающей территории обустроят детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивные площадки и хозяйственно-бытовые площадки. Все зоны разделены по возрастным группам.