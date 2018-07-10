Ещё
ТемоЦентр вручил награды молодым журналистам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТемоЦентр вручил награды молодым журналистам 

Управа района Преображенское 11 часов назад
Фото: Управа района Преображенское
Авторы наиболее емких и содержательных фото— и видеорепортажей о школьных выпускных вечерах получили дипломы центра.
В рамках проекта «Цифровой выпускной», который был совместно организован Московским центром технологической модернизации образования и Московским образовательным телеканалом, школьникам впервые представилась возможность побыть корреспондентами на собственных выпускных вечерах и использовать свои мобильные камеры для подбора интересных кадров. Итогом этого мероприятия стал отбор лучших репортерских работ экспертным жюри и награждение победителей памятными дипломами и экскурсией по площадкам Московского образовательного телеканала.
Управа района Преображенское: последние новости
Темоцентр в Преображенском проведет футбольную ТВ-субботу КИГМ № 23 провел выпускные вечера КИГМ № 23 принял участие в проекте «Профессиональное обучение без границ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции6
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей48
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России144
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение