ТемоЦентр вручил награды молодым журналистам

Авторы наиболее емких и содержательных фото— и видеорепортажей о школьных выпускных вечерах получили дипломы центра.

В рамках проекта «Цифровой выпускной», который был совместно организован Московским центром технологической модернизации образования и Московским образовательным телеканалом, школьникам впервые представилась возможность побыть корреспондентами на собственных выпускных вечерах и использовать свои мобильные камеры для подбора интересных кадров. Итогом этого мероприятия стал отбор лучших репортерских работ экспертным жюри и награждение победителей памятными дипломами и экскурсией по площадкам Московского образовательного телеканала.