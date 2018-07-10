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Учителям гарантировали компенсацию за ЕГЭ
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Учителям гарантировали компенсацию за ЕГЭ 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Всем педагогам, которые участвуют в подготовке выпускников к экзаменам, предусматривается компенсация затрат. «Поводом для появления данного законопроекта стали жалобы педагогов из разных регионов на невыплаты гарантированных законом компенсаций за их участие в организации и поведении ЕГЭ» — сообщила Алена Аршинова, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа». Для выполнения таких гарантий все координаторы проекта будут контролировать бюджет, чтобы его хватило для компенсации учителям.
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