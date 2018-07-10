Учителям гарантировали компенсацию за ЕГЭ 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

Россияне уверены, что ЕГЭ ухудшил качество образования

По итогам ЕГЭ оценили знания школьников

Правительство направит на проекты по образованию, науке и здравоохранению 2,8 триллиона рублей