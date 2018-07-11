Одаренные дети должны оставаться в Башкортостане — Рустэм Хамитов

Одаренные дети должны оставаться в республике. Об этом сказал Глава Башкортостана на совещании по поддержке талантливой молодежи. Способности у школьников отличаются, и в этом смысле надо по-разному подходить к процессу обучения, сказал Рустэм Хамитов . Что уже сделано и что предстоит предпринять, чтобы одаренные дети выбирали местом работы и жительства родную республику, узнавал корреспондент телеканала «БСТ».

В конце мая лучшие ученики Уфимских школ традиционно собрались на слет одаренных детей. Мероприятие проводится каждую весну под конец учебного года. В этом году в одном зале встретились победители и призеры всероссийских олимпиад среди школьников. Они выступали по 23 дисциплинам. А вот Артур Салимгареев из Благовещенска пусть на олимпиадах такого масштаба не выступал, но считает себя юным ученым. Всё свободное время он проводит в лаборатории. Мальчик уже освоил печать на 3D-принтере. Теперь мечтает создать своего первого эко-робота.

Артур Салимгареев, ученик средней школы №5 г. Благовещенска: «Он, к примеру, мог бы ездить по лаборатории „Кванториума“, собирать мусор. Может, даже полы мыть».

Реализовать свой научный потенциал школьники могут в детском технопарке «Кванториум Башкортостана». К их услугам электронная библиотека, лаборатория прототипирования, станки и другое современное оборудование стоимостью более 40 миллионов рублей, на котором можно изготовить любую деталь или устройство.

Рустэм Хамитов: «Неодарённых детей нет. Но в то же время мы знаем, что у ребятишек разные способности, и в этом смысле надо по-разному подходить к процессу обучения, к организации этого сложного учебного действия».

Руководитель региона неоднократно говорил о поддержке талантливой молодежи, упоминал об этом и в своём ежегодном Послании Госсобранию. Сейчас эта работа ведется по разным направлениям. Однако не хватает межведомственного взаимодействиями между министерствами, вузами и общественными организациями. Глава республики поручил устранить недочеты, чтобы концепция программы поддержки одаренных детей смогла решить свою главную задачу.

Рустэм Хамитов: «Нам нужно, чтобы талантливые, одарённые, самые способные дети работали здесь, у нас в республике, не уезжали. Понимаем, что этот процесс — отъезд способных ребят на учёбу в другие города — может быть, объективен в известной части. Но нам надо уметь возвращать этих ребят обратно, создавать для них условия, формировать новые рабочие места».

Рустэм Хамитов отметил необходимость возрождения авторских школ, какие были в советское время, когда у крупных специалистов появлялись последователи из числа его учеников. Также Глава Башкортостана поддержал идею ректора Уфимского нефтяного университета о создании в школах классов робототехники, которые помогли бы выявить будущих талантливых инженеров. Однако создавать отдельные, так называемые, тепличные условия для одаренных детей не стоит, подчеркнул руководитель региона. Нужно сделать так, чтобы проявить себя мог каждый ребенок.

Бездарных детей не бывает, нужно только вовремя направить их в правильное русло. А это уже требует системного подхода. Глава республики Рустэм Хамитов поставил задачу разработать концепцию такой работы.