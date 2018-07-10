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Министр просвещения РФ посетила владимирский «Патриарший сад»
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Министр просвещения РФ посетила владимирский «Патриарший сад» 

АиФ Владимир 11 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова встретилась с министром просвещения России Ольгой Васильевой на площадке Станции юных натуралистов «Патриарший сад», сообщается на сайте администрации региона.
«Патриарший сад» получил статус федеральной инновационной площадки Российской академии образования, здесь сегодня разрабатываются образовательные программы, которые будут использоваться по всей стране. По словам Светланы Орловой, на базе «Патриаршего сада» в скором времени начнет работать биотехнологический образовательный центр (биоквантум). Этот центр объединит новый учебный комплекс с лабораториями, конгресс-центр, открытый в прошлом году и стеклянную оранжерею.
«Эта образовательная площадка во Владимире станет одной из крупнейших в стране биолого-экологической лабораторией, оснащенной самым новейшим оборудованием», — отметила Ольга Васильева.
Также руководство «Патриаршего сада» планирует открыть первый во Владимире профильный музей археологии, где дети смогут изучать историю, прикасаясь к точным копиям находок, сделанных научными сотрудниками Владимирского госуниверситета.
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