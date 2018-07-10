Министр просвещения РФ посетила владимирский «Патриарший сад»

«Патриарший сад» получил статус федеральной инновационной площадки Российской академии образования, здесь сегодня разрабатываются образовательные программы, которые будут использоваться по всей стране. По словам Светланы Орловой, на базе «Патриаршего сада» в скором времени начнет работать биотехнологический образовательный центр (биоквантум). Этот центр объединит новый учебный комплекс с лабораториями, конгресс-центр, открытый в прошлом году и стеклянную оранжерею.

«Эта образовательная площадка во Владимире станет одной из крупнейших в стране биолого-экологической лабораторией, оснащенной самым новейшим оборудованием», — отметила Ольга Васильева.

Также руководство «Патриаршего сада» планирует открыть первый во Владимире профильный музей археологии, где дети смогут изучать историю, прикасаясь к точным копиям находок, сделанных научными сотрудниками Владимирского госуниверситета.