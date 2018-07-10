От ЕГЭ до торговли: самые популярные услуги на mos.ru

Столичный Комитет госуслуг составил собственный календарь услуг — список наиболее востребованных в зависимости от времени года заявок.

Например, осенью становится популярной услуга по оформлению социальной карты студента. Она обеспечивает льготный проезд на общественном транспорте, льготные условия в банках, скидки при покупках в магазинах, кафе, турфирмах и аптеках, а также при оплате услуг парикмахера. За 2017 год через портал mos.ru карту оформили более 164 тысяч московских студентов.

Похожую карту — социальную карту учащегося — получают и школьники. С ее помощью они оплачивают питание в столовой, записываются к врачу, получают льготы на проезд в метро и наземном транспорте. Кроме того, карта одновременно является и пропуском в учебное заведение. В прошлом году на mos.ru юные горожане воспользовались услугой оформления карты более 198 тысяч раз.

К популярным осенним услугам можно отнести и запись детей в кружки и секции. Портал позволяет выбрать дополнительные занятия для ребенка в самых разных областях: от компьютерной графики и робототехники до танцев и рисования. За 2017 год москвичи записали своих детей в кружки через портал более одного миллиона раз.

Зимой традиционно стартует заявочная кампания по записи детей в первый класс. Заявки от родителей будущих первоклассников на следующий учебный год принимаются с 15 декабря 2017 года по 5 сентября 2018 года. Чтобы подать заявление онлайн, необходимо указать данные свидетельства о рождении ребенка и свидетельства о его регистрации по месту жительства или пребывания в Москве.

Весной начинают принимать электронные заявки на предоставление права торговли на ярмарках выходного дня. За прошлый год этой услугой воспользовались более 73 тысяч человек, а с начала 2018 года — около 30 тысяч.

Летом чаще всего москвичи обращаются за услугой «Результаты ГИА и ЕГЭ», которая позволяет ознакомиться с результатами экзамена или аттестации, просмотреть отсканированные ответы и итоговые сочинения. За 2017 год по этой теме поступило более 4,5 миллиона обращений, а с начала 2018 года — более пяти миллионов.